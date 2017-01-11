Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28386800/
11 января 2017, 9:53 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Семин: Пейчинович и Чорлука не работают в общей группе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не все игроки основного состава работают в общей группе.

«Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука, ксожалению, пока не работают в общей группе. Травмы, полученные в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. На этом сборе каждый должен себе поставить задачу работать изо всех сил и не щадить себя в этом плане, чтобы стать лучше, чем в прошлом году», — сказал Семин.

Напомним, что и второй сбор команда Семина проведет в Испании, хотя изначально он планировался в Турции.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Александр Радулов: "Если б у бабушки были... Но у нее не было"

Кокорин и Мамаев встретили новый год в компании Рио Фердинанда

СМИ Великобритании раскрыли данные о том, кому принадлежит ЦСКА