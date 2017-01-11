Семин: Пейчинович и Чорлука не работают в общей группе

«Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука, ксожалению, пока не работают в общей группе. Травмы, полученные в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. На этом сборе каждый должен себе поставить задачу работать изо всех сил и не щадить себя в этом плане, чтобы стать лучше, чем в прошлом году», — сказал Семин.

Напомним, что и второй сбор команда Семина проведет в Испании, хотя изначально он планировался в Турции.