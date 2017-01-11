К. Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу»

Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Комбаровым, который расторг контракт с томичами.



12 января «Арсенал» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдёт в турецком Белеке и продлится до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».