Данни летит с «Зенитом» на сбор в Дубай
Сегодня «Зенит» отправляется на тренировочный сбор, который пройдет в Дубае.
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Вместе с командой летит полузащитник Данни, который восстановился после разрыва связок колена. Напомним, что португалец получил травму 16 апреля 2016 года в матче 24-го тура чемпионата России против «Спартака». (Сергей ЦИММЕРМАН).
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