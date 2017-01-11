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11 января 2017, 9:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни летит с «Зенитом» на сбор в Дубай

Сегодня «Зенит» отправляется на тренировочный сбор, который пройдет в Дубае.

Сегодня Зенит отправляется на тренировочный сбор который пройдет в Дубае. Увеличить
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Вместе с командой летит полузащитник Данни, который восстановился после разрыва связок колена. Напомним, что португалец получил травму 16 апреля 2016 года в матче 24-го тура чемпионата России против «Спартака». (Сергей ЦИММЕРМАН).

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