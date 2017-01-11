Китай… Еще одна страна, где я не нужен. Колонка Сергея Микулика
Обозреватель «Советского спорта» — о том, как желания российских футболистов не совпадают с их возможностями.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Русскому футболисту уровня чуть выше среднего сегодня все сложнее оставаться патриотом национального чемпионата. Еще совсем недавно их всех поголовно мучили навязчивым вопросом: а почему вы, собственно, не уезжаете в
И вдруг вектор интереса резко крутанулся на 180 градусов —
И вот наших неуехавших душат новыми оползнями вопросов: а вы бы поехали в Китай? Променяли бы, что твой Витсель, возможность выиграть Лигу Европы на эти многие миллионы, на которые можно, конечно, скупить полмира, но
Мечтать, что называется, не вредно. Лежит себе профессиональный российский футболист среднего возраста в отпуске на песке под пальмами и косится на телефон в ожидании сообщений, когда в клубе за прошлый год долги гасить начнут. И тут звонок от агента — а вдруг Китай? Нет, оттуда удочек пока не закидывали, зато есть реальный вариант сменить «Томь» на «Анжи». Там отпустят бесплатно, здесь подъемных теперь не выплачивают, зато в
Но пока в стране есть
Остальным же пока придется
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