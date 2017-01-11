Китай… Еще одна страна, где я не нужен. Колонка Сергея Микулика

Русскому футболисту уровня чуть выше среднего сегодня все сложнее оставаться патриотом национального чемпионата. Еще совсем недавно их всех поголовно мучили навязчивым вопросом: а почему вы, собственно, не уезжаете в какую-нибудь в Европу, в более сильную и престижную лигу? Конечно, честнее и проще было бы ответить — да как-то вот не зовут. Хотя сама постановка вопроса как бы изначально предполагает наличие некого интереса оттуда. Скажем, руководство клубное обмолвилось, либо агент на что намекнул… И тогда игрок решал, что вправе подпустить загадочности: да я бы поехал, но клуб должен за что-то серьезное там, у себя, бороться, а предложения идут все больше от середняков, или, хуже того, аутсайдеров — не мой уровень.

И вдруг вектор интереса резко крутанулся на 180 градусов — по-настоящему успешный футболист должен теперь изучать предложения из Китая. Европа нынче — удел неудачников, причем практически любая Европа. Ведь лучший футбол — там, где лучше всего платят, разве не так?

И вот наших неуехавших душат новыми оползнями вопросов: а вы бы поехали в Китай? Променяли бы, что твой Витсель, возможность выиграть Лигу Европы на эти многие миллионы, на которые можно, конечно, скупить полмира, но титулов-то не купишь?! Самый популярный в начале года ответ: нет, сейчас бы я туда не поехал. Попозжее — может быть, но пока рановато. Как в песне: «Есть у нас еще дома дела».

Мечтать, что называется, не вредно. Лежит себе профессиональный российский футболист среднего возраста в отпуске на песке под пальмами и косится на телефон в ожидании сообщений, когда в клубе за прошлый год долги гасить начнут. И тут звонок от агента — а вдруг Китай? Нет, оттуда удочек пока не закидывали, зато есть реальный вариант сменить «Томь» на «Анжи». Там отпустят бесплатно, здесь подъемных теперь не выплачивают, зато в премьер-лиге останешься! Как минимум — до конца сезона! А там, глядишь, китайцы на какого-нибудь нового Халка или Витселя смотреть приедут — и ты против него удачно сыграешь. И вот тогда….

Но пока в стране есть один-единственный футболист, реально на сегодня лучший, кому поступало «космическое» предложение из Китая. Это Федор Смолов. Но он, как ни удивительно, хочет уехать из России в противоположном направлении, и, что характерно, встречный интерес к нему оттуда тоже имеется. Вот Федя не из мечтателей — из реалистов. И свою аренду в «Анжи», когда там очередную перестройку затеяли, уже отработал. Динамовскую синусоиду тоже прошел. С такой закалкой ни в Европе, ни в Азии теперь страшно не будет.