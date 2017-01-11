Дмитрий Шляхтин: начали искать замену Молло еще в декабре

Футбольный клуб «Крылья Советов» ведет работу по поиску замены французскому полузащитнику Йоану Молло, перешедшему в петербургский «Зенит», пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина.

Напомним, о переходе Молло было объявлено во вторник, 10 января. По словам Дмитрия Шляхтина, игрока не получилось удержать, поскольку тот сам был заинтересован в смене клуба. «Во- вторых, он у нас получал 600 тыс. евро в год, а “Зенит” будет платить ему 1,5 млн евро. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше», — заявил председателя совета директоров «Крыльев Советов».

«Я не скажу, что Молло был лидером “Крыльев Советов”, он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, — сказал Шляхтин. — Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет».

Сообщалось, что «Крылья Советов» заработают на трансфере француза 2,5 млн евро. «Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», — резюмировал Шляхтин.

