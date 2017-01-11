Апокалипсис сегодня. Из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо

Мы проснулись, а деньги в РФПЛ закончились. Не то чтобы вжух — и деньги исчезли. Процесс шёл постепенно, но добрался до точки невозврата. Наши футбольные клубы стали принципиально беднее.



«Локомотив» продаёт Самедова, Шишкина, Логашова, Шкулетича и Хенти. Ладно, Самедова оставляем за скобками, потому что у него конфликт с главным тренером. Уход остальных — попытка разгрузить платёжную ведомость. И тут не только вопрос финансового фэйр-плей. Говорят, ещё Якунин на собрании объяснял футболистам, что железнодорожная отрасль испытывает огромные сложности. Теперь «Локомотиву» в обязательном порядке, чтобы купить что-то ненужное, предстоит сначала продать что-то ненужное.



У кого с деньгами всегда было хорошо, так это у «Зенита». Но кого питерцы покупают сейчас? Эрнани, Молло, Цаллагова, Лунёва и Зуйкова. Дай бог им здоровья и пускай станут звёздами, но пока это больше похоже на селекцию уровня «Крыльев Советов», а не самого богатого клуба РФПЛ. Даже лояльный к «Зениту» комментатор Геннадий Орлов не выдержал и заявил: «Молло — это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу».



Показательны и трансферы ЦСКА. Точнее, их отсутствие. Похоже, бизнес Евгения Гинера перестал развиваться с прежним размахом, мягко говоря. В результате «армейцы» давно играют одним и тем же составом. Ресурс уже настолько израсходован, что спад случился бы хоть при Слуцком, хоть при Гвардиоле.



Какая-то бредовая ситуация происходит в «Анжи» и «Томи». Два клуба намерены продолжить следующий сезон в ФНЛ. В Томске об этом уже заявили официально, в Махачкале просто распродают игроков. С какой мотивацией теперь футболисты будут выходить на поле? Явно не с той же, что раньше. А если ещё и третий клуб РФПЛ захочет вылететь? Команды будут стремиться оказаться ниже всех? А то ведь придётся нарочно проигрывать в стыках. Это дополнительные деньги на перелёты и поздний уход в отпуск. По большому счёту, спортивным принципом просто подтёрлись.



У клубов ФНЛ с деньгами вообще беда. Мало кому нужно повышение в классе. Бюджета на это нет. А вот цитата Артёма Делькина — лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ: «Тут все друг у друга занимают деньги».



Хотя казалось бы футболисты ФНЛ не самые бедные люди в стране. Не знаю, как ваш день, а мой сегодня начался с новости о том, что игроки «Мордовии» отказываются выходить на тренировку, пока им не вернут долги по зарплате за четыре месяца.

