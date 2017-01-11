Московский ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Казахстана

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По информации Life.ru, в услугах 28-летнего ивуарийского нападающего заинтересован московский ЦСКА, испытывающий дефицит форвардов. Отмечается, что селекционный отдел армейцев следил за игроком последние два сезона.

«Разумеется, “Кайрат” постарается получить от продажи Гоу ЦСКА как можно более высокую компенсацию. Однако близость окончания контракта (до 31 декабря 2017 года) и желание самого футболиста перебраться в более сильный чемпионат позволяют переживающим не самые хорошие в финансовом отношении времена армейцам рассчитывать на относительно недорогую покупку», — пишет издание.