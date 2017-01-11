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11 января 2017, 8:26 | Футбол: Премьер-лига | Vesti.kz

Московский ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Казахстана

Обновлено: 9:24
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу может вернуться в чемпионат России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается что селекционный отдел армейцев следил за игроком последние два сезона. Увеличить
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По информации Life.ru, в услугах 28-летнего ивуарийского нападающего заинтересован московский ЦСКА, испытывающий дефицит форвардов. Отмечается, что селекционный отдел армейцев следил за игроком последние два сезона.

«Разумеется, “Кайрат” постарается получить от продажи Гоу ЦСКА как можно более высокую компенсацию. Однако близость окончания контракта (до 31 декабря 2017 года) и желание самого футболиста перебраться в более сильный чемпионат позволяют переживающим не самые хорошие в финансовом отношении времена армейцам рассчитывать на относительно недорогую покупку», — пишет издание.

Отметим, что у Гоу уже есть опыт выступлений в российской премьер-лиге. В 2013 году ивуариец подписал контракт с ФК «Краснодар», но закрепиться в составе ему не удалось. В результате форвард был продан в «Кайрат», где стал одним из лидеров. В двух последних сезонах Гоу с 22 голами становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Всего же за алматинский клуб африканец провел 85 матчей, забил 63 гола и сделал 18 результативных передач.

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