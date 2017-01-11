Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса Адриано

«Мы достигли договоренности о переходе Луиса Адриано в “Спартак”. Врачи говорили, что проблем со здоровьем у него нет, поэтому с медосмотром никаких проблем не будет», — цитирует Галлиани Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано вылетел в Москву. Он должен пройти медосмотр 11 января, после чего подпишет контракт со «Спартаком».

Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.