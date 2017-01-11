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11 января 2017, 0:03 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса Адриано

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о переходе нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он заверил, что клубы обо всем договорились.

«Мы достигли договоренности о переходе Луиса Адриано в “Спартак”. Врачи говорили, что проблем со здоровьем у него нет, поэтому с медосмотром никаких проблем не будет», — цитирует Галлиани Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано вылетел в Москву. Он должен пройти медосмотр 11 января, после чего подпишет контракт со «Спартаком».

Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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