Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28384170/
10 января 2017, 23:46 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»

По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.

По информации Советского спорта Зенит и Краснодар откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первые сборы у петербуржцев и «Краснодара» пройдут в ОАЭ, затем клубы планировали готовиться в Турции. Но, по имеющимся данным, оба клуба изменили планы и проведут сборы в других странах. Это связано с неспокойной обстановкой в Турции.

Ранее официальный сайт «Локомотива» сообщил, что третий сбор команда проведет не в Турции, как планировалось, а в Испании. Там же пройдет и первый сбор железнодорожников.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ФК «Крылья Советов» ищет замену ушедшему в «Зенит» Молло

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Футбольный клуб «Крылья Советов» ведет работу по поиску замены французскому полузащитнику Йоану Молло, перешедшему в петербургский «Зенит». Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Аналитики: Зимняя Олимпиада-2018 в Корее может пройти без сборной России по хоккею

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)