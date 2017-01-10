Тренер случайно сообщил о переходе Ромулу во «Фламенго»
Тренер Клеожонес Серенсе случайно выдал информацию о переходе хавбека «Спартака» Ромулу во «Фламенго».
На своей странице в Instagram он опубликовал видео тренировки хавбека и написал: «Последняя тренировка перед презентацией в новом клубе. Ромулу (“Фламенго”). Удачи в новом сезоне». Однако спустя
Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что Ромулу в ближайшее время вернется в расположение «Спартака», поскольку стороны пока не могут договориться об условиях трансфера.
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