Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28384168/
10 января 2017, 23:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тренер случайно сообщил о переходе Ромулу во «Фламенго»

Тренер Клеожонес Серенсе случайно выдал информацию о переходе хавбека «Спартака» Ромулу во «Фламенго».

На своей странице в Instagram он опубликовал видео тренировки хавбека и написал: «Последняя тренировка перед презентацией в новом клубе. Ромулу (“Фламенго”). Удачи в новом сезоне». Однако спустя какое-то время он отредактировал запись, написав «Тренировка Ромулу. Силовые и координационные упражнения».

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что Ромулу в ближайшее время вернется в расположение «Спартака», поскольку стороны пока не могут договориться об условиях трансфера.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"