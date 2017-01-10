ФК «Крылья Советов» ищет замену ушедшему в «Зенит» Молло

О переходе Молло было объявлено во вторник. Полузащитник подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. «Я не скажу, что Молло был лидером “Крыльев Советов”, он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, — сказал Шляхтин. — Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет».

По его словам, игрока не получилось удержать, поскольку тот сам был заинтересован в смене клуба. «Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб, — подчеркнул Шляхтин. — Во- вторых, он у нас получал €600 тысяч в год, а “Зенит” будет платить ему €1,5 млн. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше».

Ранее источник ТАСС сообщил, что «Крылья Советов» заработают на трансфере француза €2,5 млн. «Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», — сказал Шляхтин.

Молло выступал за «Крылья Советов» с 2015 года, всего в составе команды он сыграл 38 матчей и забил пять мячей.