ФК «Крылья Советов» ищет замену ушедшему в «Зенит» Молло
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Футбольный клуб «Крылья Советов» ведет работу по поиску замены французскому полузащитнику Йоану Молло, перешедшему в петербургский «Зенит». Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.
О переходе Молло было объявлено во вторник. Полузащитник подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. «Я не скажу, что Молло был лидером “Крыльев Советов”, он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, — сказал Шляхтин. — Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет».
По его словам, игрока не получилось удержать, поскольку тот сам был заинтересован в смене клуба. «Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб, — подчеркнул Шляхтин. — Во- вторых, он у нас получал €600 тысяч в год, а “Зенит” будет платить ему €1,5 млн. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше».
Ранее источник ТАСС сообщил, что «Крылья Советов» заработают на трансфере француза €2,5 млн. «Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», — сказал Шляхтин.
Молло выступал за «Крылья Советов» с 2015 года, всего в составе команды он сыграл 38 матчей и забил пять мячей.
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