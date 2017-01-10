Али Узденов: Нобоа серьезно думает над предложением «Зенита»
Член совета директоров «Ростова» Али Узденов подтвердил информацию «СЭ», о том, что 31-летний полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в «Зенит». В нынешнем сезоне эквадорец провел 13 матчей в
премьер-лиге забил один гол и отдал одну передачу. В его активе также 10 игр в Лиге чемпионов, четыре мяча и два паса.
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Видимо, что-то случилось...
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— «Зенит» сделал предложение по Нобоа?
— Да, сделал. Но не только «Зенит». Мы понимаем, как многое Нобоа сделал для «Ростова». И при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.
— Кто еще претендует на эквадорца?
— Еще один российский
— «Краснодар», «Спартак»?
— Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.
— Но «Зенит» для него приоритет?
— Он всерьез думает над предложением этого клуба.
— Когда даст ответ?
— Думаю, через
— Какова ситуация с Азмуном?
— Он в «Ростове».
— Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?
— Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.
— Интригуете.
— Очень интересное предложение.
— Из Европы?
— Да.
— И вы не отпустили?
— Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.
— Не боитесь, что начнет валять дурака
— Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.
— А Сесар Навас остается?
— У него недавно родился ребенок. Понимаем его желание быть поближе к семье. Но ничего еще не решено. Очень надеемся, что он останется у нас.
— По Полозу есть конкретное предложение?
— Ко многим нашим игрокам есть предметный интерес. Но, думаю, многие останутся и прислушаются к мнению нашего
— Но Нобоа
— Скорее уйдет, чем останется. Но давайте подождем.
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