Али Узденов: Нобоа серьезно думает над предложением «Зенита»

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— «Зенит» сделал предложение по Нобоа?

— Да, сделал. Но не только «Зенит». Мы понимаем, как многое Нобоа сделал для «Ростова». И при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.

— Кто еще претендует на эквадорца?

— Еще один российский топ-клуб.

— «Краснодар», «Спартак»?

— Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.

— Но «Зенит» для него приоритет?

— Он всерьез думает над предложением этого клуба.

— Когда даст ответ?

— Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.

— Какова ситуация с Азмуном?

— Он в «Ростове».

— Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?

— Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.

— Интригуете.

— Очень интересное предложение.

— Из Европы?

— Да.

— И вы не отпустили?

— Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.

— Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?

— Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.

— А Сесар Навас остается?

— У него недавно родился ребенок. Понимаем его желание быть поближе к семье. Но ничего еще не решено. Очень надеемся, что он останется у нас.

— По Полозу есть конкретное предложение?

— Ко многим нашим игрокам есть предметный интерес. Но, думаю, многие останутся и прислушаются к мнению нашего вице-президента Курбана Бердыева.

— Но Нобоа все-таки уйдет?

— Скорее уйдет, чем останется. Но давайте подождем.