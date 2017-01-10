Бубнов: ФИФА и УЕФА могут обратить внимание на майку Кокорина с Эскобаром
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказал своё мнение относительно поступка нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на отдыхе надел майку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
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Видимо, что-то случилось...
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«Поведение Кокорина наносит вред и клубу, и сборной, поэтому к Кокорину могут быть предъявлены претензии. В контрактах прописано, что игрок не должен наносить ущерб имиджу клуба. Своими необдуманными поступками он как раз это и нарушает. К наркотикам очень негативно относятся в ФИФА и УЕФА, они могут обратить на это внимание. Потому что футболист не должен рекламировать личности, которые непосредственно этим занимались.
Честно говоря, мне Кокорина очень жалко. Он делает такие необдуманные поступки, которые влияют на его имидж. Я знаю, это очень талантливый футболист, у него очень незаурядные футбольные качества, об этом говорят все специалисты, которые работали с ним. Если бы он полностью посвятил себя футболу и сосредоточился на нём, пересмотрел своё отношение к футболу, то это пошло бы на пользу не только ему, но и всему российскому футболу.
Саша, соберись! Мы тебя критикуем не
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