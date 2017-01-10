Сергей Семак: Должен был ехать к «Баварии», а возглавил «Уфу»
40-летний
экс-капитан сборной России впервые отправляется на сборы в роли главного тренера. Накануне вылета на Кипр пятикратный чемпион России в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» поделился ожиданиями от самостоятельной работы.
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МОЕ ДЕЛО — ПРОДОЛЖИТЬ НАЧИНАНИЯ ГОНЧАРЕНКО
— Волнение, безусловно, есть, — признался Семак. — Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.
— Максимум сегодняшней «Уфы» — это что?
— Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. Два года «Уфа» боролась за то, чтобы оставаться в
— Это заслуга Виктора Гончаренко?
— Спасибо большое Виктору Михайловичу, который выстроил игру.
— Речь только о Луневе и Васине?
— На сборы не летят Диегу, Марсинью и Фомин.
—
— И
— С «Зенитом» по поводу аренд не общались?
— Об этом речи не шло. Тем более, «Зенит» сам испытывает сейчас кадровые сложности. И если говорить о позициях, которые нам нужны, то не вижу у питерцев подходящих «лишних» игроков.
— А у Владислава Радимова в «Зените-2» никого интересного нет?
— Смотрим всех. Но найти сейчас в ФНЛ игроков, готовых сходу усилить команду
— Конкретная задача перед вами стоит?
— С учетом занятых осенью позиций было бы здорово их закрепить.
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— С Гончаренко после назначения общались?
— Да, мы в приятельских отношениях. Он действительно сделал в Уфе большое дело. Впрочем, я никогда не сомневался в его способностях. Удачи в ЦСКА!
— У него в контракте с «Уфой» был пункт: в случае предложения от ЦСКА тренера отпустят. Так в итоге и вышло. У вас такого относительно «Зенита» нет?
— Договоренность определенная есть. И теоретически возвращение возможно. Но пункта нет. На данном этапе это просто никому не нужно: у «Зенита» есть тренер, а я думаю о том, как принести пользу «Уфе».
— Для вас переезд в Башкирию — все еще школа, или настраиваете себя на то, что это всерьез и надолго?
— Работа тренера не предусматривает долгосрочных планов. Как пойдет….
— «Зенит» легко вас отпустил?
— У меня была устная договоренность с Максимом Митрофановым и Александром Дюковым: если получу предложение о самостоятельной работе, то препятствовать моему уходу не будут. Так и случилось.
— А с Луческу как расстались?
— Общался с ним и до принятия решения, и после. Мирча прекрасно понимает, что любой тренер хочет расти.
— Замену вам в Петербурге ищут?
— Это вы у Луческу спросите. Слышал только, что в штаб может войти Толя Тимощук.
— За чемпионской гонкой вы впервые за долгие годы будете наблюдать со стороны. На чьей стороне ваши симпатии — «Зенита» или ЦСКА?
— И тех, и других. Хочу чтобы «Зенит» прибавлял. Буду переживать за Гончаренко, ЦСКА для меня не чужой клуб. Пусть лучшим станет тот, кто этого заслужит.
— Но только не «Спартак»?
— (Улыбается.) У меня нет ненависти ни к одному из клубов.
ПУСТЬ НИЗЕЛИК ПОВТОРИТ ПУТЬ МОУРИНЬЮ
— У вас ведь пока нет лицензии Pro?
— Нет, летом буду сдавать экзамены.
— В ваш штаб вошел Александр Низелик, работавший в «Зените». За какие качества его пригласили?
— Он постоянно прогрессирует. Работал главным тренером в зенитовской школе, ездит на курсы, в том числе по физподготовке, учился в Италии. Легче доносить свои мысли до человека, которого давно знаешь. У меня будут развязаны руки. Конспектирование и структурирование всей информативной части ложится на Александра. Кроме того он будет частично выполнять функции тренера по физподотовке, которого у нас пока нет.
— Низелик в прошлом не был футболистом высокого уровня, по образованию он филолог.
— Не такая уж редкая история. Саша планомерно поднимается по карьерной лестнице, это главное.
— Идет по стопам Моуринью?
— Почему нет? Дай бог, все будут только рады. Чтобы стать хорошим тренером, необязательно быть хорошим футболистом.
— Но есть и обратная сторона медали. Многие были, мягко говоря, удивлены, когда Валерий Карпин возглавил «Спартак», не имея никакого тренерского опыта. У вас он есть, но, может, правильнее начинать самостоятельную работу с команд из низших лиг?
— Нет. На мой взгляд, тренировать детей, команду второго дивизиона или
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— Тренеров любят делить на разные типажи. Вы к какому себя причисляете?
— Нужно быть гибким. Если видишь, что с дисциплиной перебор, и все запуганные ходят, то нужно людей раскрепостить. Мотивировать нужно уметь в любом случае. Следует находить подход к каждому и уметь требовать с игроков.
— Со стороны вы кажетесь человеком весьма уравновешенным. Сложно представить, чтобы вы устроили разнос в раздевалке и бросались в игроков бутылками.
— Со стороны много чего кажется. Поговорите с ребятами в конце сезона. Может, они скажут, что с этим психом невозможно работать!
— Вы работали в штабах Спаллетти, Капелло,
— Все зависело от конкретной ситуации. Например, у
— Понятно, что это не главное, но, тем не менее: в зарплате по сравнению с «Зенитом» сильно проиграли?
— Проиграл. Но в плане опыта я выигрываю, и это важнее.
— Осенью вы были в Риме на стажировке у Спаллетти. Еще нечто подобное планируете, или теперь не до учебы?
— Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти — должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Но судьба распорядилась иначе — я возглавил «Уфу». Пришлось поездку отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок.
— Отношения со Спаллетти поддерживаете?
— И с ним, с Боашем, и с Капелло, и с Чинквини, и с Гончаренко, и со Слуцким.
— У последнего сейчас в карьере пауза. Говорят, хочет попробовать себя в зарубежной лиге. Готов он к этому, как считаете?
— Пусть отдохнет и решит. Думаю, ему было бы интересно.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СЛАБЕЕТ
— Пока главная трансферная новость зимы — решение Витселя отправиться в Китай вместо «Ювентуса». Понимаете его?
— Безусловно. Это осознанный выбор. У
— Как вам вообще это китайское безумие?
— Нет слов….
— Для мирового футбола такие цифры покупок и зарплат — негатив?
— Не думаю.
— Россия не так давно тоже заманивала звезд большими зарплатами. Но сейчас новые Халки и Это'О к нам не едут. Чемпионат слабеет?
— Слабеет. В плане ярких индивидуальностей, на которых ходят смотреть болельщики. Но такова жизнь, такова экономическая ситуация. К сожалению, наши клубы не имеют возможности серьезно зарабатывать. Нужно жить по средствам.
— Выходит, мы не сумели грамотно развить свою лигу, пока денег в футболе было много?
— Я бы так не сказал. Ведь появилось много академий. Просто теперь будут приезжать игроки не такие звездные. Но заточенные на то, чтобы проявить себя и уехать на Запад. Разве это плохо?
НЕ ЛЮБЛЮ ВЫСТАВЛЯТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ НАПОКАЗ
— Ваше семейство пока останется в Петербурге?
— Да, но как только найдем жилье в Уфе, будет приезжать ко мне.
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— Да, это была моя позиция. Просто потому, что нужно прочувствовать ситуацию, прежде чем
Понятно, что сам факт обретения семьи для девочки — это большое дело, но излишнее привлечение внимания на том этапе казалось мне неправильным. Да и вообще я не люблю выставлять напоказ личную жизнь. Хотя если наш с супругой поступок послужит примером
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