Сергей Семак: Должен был ехать к «Баварии», а возглавил «Уфу»

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МОЕ ДЕЛО — ПРОДОЛЖИТЬ НАЧИНАНИЯ ГОНЧАРЕНКО

— Волнение, безусловно, есть, — признался Семак. — Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.

— Максимум сегодняшней «Уфы» — это что?

— Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. Два года «Уфа» боролась за то, чтобы оставаться в премьер-лиге. В этом сезоне старт тоже был так себе, но затем команда показывала просто отличный футбол и результата добилась соответствующего. Нынешнее восьмое место говорит о многом — «Уфа» серьезно прибавила.

— Это заслуга Виктора Гончаренко?

— Спасибо большое Виктору Михайловичу, который выстроил игру.

Цитата Мое дело сейчас — продолжить его начинания. А дальше будем смотреть, получится ли подняться еще выше. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые «Уфу» покинули.

— Речь только о Луневе и Васине?

— На сборы не летят Диегу, Марсинью и Фомин.

— Из-за травм?

— И из-за травм, и из-за того, что у этих ребят скоро заканчиваются контракты. Руководство пока решает, как быть дальше. Итого — минус пять игроков. А добавился только Пауревич, который вернулся из Англии. В первую очередь нужно решить проблемы в оборонительной линии. Сейчас активно занимаемся этим вопросом.

— С «Зенитом» по поводу аренд не общались?

— Об этом речи не шло. Тем более, «Зенит» сам испытывает сейчас кадровые сложности. И если говорить о позициях, которые нам нужны, то не вижу у питерцев подходящих «лишних» игроков.

— А у Владислава Радимова в «Зените-2» никого интересного нет?

— Смотрим всех. Но найти сейчас в ФНЛ игроков, готовых сходу усилить команду премьер-лиги, непросто.

— Конкретная задача перед вами стоит?

— С учетом занятых осенью позиций было бы здорово их закрепить.

ПУНКТА О ВОЗВРАЩЕНИИ В «ЗЕНИТ» НЕТ. ДОГОВОРЕННОСТИ — ЕСТЬ

— С Гончаренко после назначения общались?

— Да, мы в приятельских отношениях. Он действительно сделал в Уфе большое дело. Впрочем, я никогда не сомневался в его способностях. Удачи в ЦСКА!

— У него в контракте с «Уфой» был пункт: в случае предложения от ЦСКА тренера отпустят. Так в итоге и вышло. У вас такого относительно «Зенита» нет?

— Договоренность определенная есть. И теоретически возвращение возможно. Но пункта нет. На данном этапе это просто никому не нужно: у «Зенита» есть тренер, а я думаю о том, как принести пользу «Уфе».

— Для вас переезд в Башкирию — все еще школа, или настраиваете себя на то, что это всерьез и надолго?

— Работа тренера не предусматривает долгосрочных планов. Как пойдет….

— «Зенит» легко вас отпустил?

— У меня была устная договоренность с Максимом Митрофановым и Александром Дюковым: если получу предложение о самостоятельной работе, то препятствовать моему уходу не будут. Так и случилось.

— А с Луческу как расстались?

— Общался с ним и до принятия решения, и после. Мирча прекрасно понимает, что любой тренер хочет расти.

— Замену вам в Петербурге ищут?

— Это вы у Луческу спросите. Слышал только, что в штаб может войти Толя Тимощук.

— За чемпионской гонкой вы впервые за долгие годы будете наблюдать со стороны. На чьей стороне ваши симпатии — «Зенита» или ЦСКА?

— И тех, и других. Хочу чтобы «Зенит» прибавлял. Буду переживать за Гончаренко, ЦСКА для меня не чужой клуб. Пусть лучшим станет тот, кто этого заслужит.

— Но только не «Спартак»?

— (Улыбается.) У меня нет ненависти ни к одному из клубов.

ПУСТЬ НИЗЕЛИК ПОВТОРИТ ПУТЬ МОУРИНЬЮ

— У вас ведь пока нет лицензии Pro?

— Нет, летом буду сдавать экзамены.

— В ваш штаб вошел Александр Низелик, работавший в «Зените». За какие качества его пригласили?

— Он постоянно прогрессирует. Работал главным тренером в зенитовской школе, ездит на курсы, в том числе по физподготовке, учился в Италии. Легче доносить свои мысли до человека, которого давно знаешь. У меня будут развязаны руки. Конспектирование и структурирование всей информативной части ложится на Александра. Кроме того он будет частично выполнять функции тренера по физподотовке, которого у нас пока нет.

— Низелик в прошлом не был футболистом высокого уровня, по образованию он филолог.

— Не такая уж редкая история. Саша планомерно поднимается по карьерной лестнице, это главное.

— Идет по стопам Моуринью?

— Почему нет? Дай бог, все будут только рады. Чтобы стать хорошим тренером, необязательно быть хорошим футболистом.

— Но есть и обратная сторона медали. Многие были, мягко говоря, удивлены, когда Валерий Карпин возглавил «Спартак», не имея никакого тренерского опыта. У вас он есть, но, может, правильнее начинать самостоятельную работу с команд из низших лиг?

— Нет. На мой взгляд, тренировать детей, команду второго дивизиона или премьер-лиги — это совершенно разные вещи. И с точки зрения физиологии, и в плане психологии. Понять, в чем именно ты силен, невозможно, не попробовав.

В ЗАРПЛАТЕ ПО СРАВНЕНИЮ С «ЗЕНИТОМ» ПРОИГРАЮ

— Тренеров любят делить на разные типажи. Вы к какому себя причисляете?

— Нужно быть гибким. Если видишь, что с дисциплиной перебор, и все запуганные ходят, то нужно людей раскрепостить. Мотивировать нужно уметь в любом случае. Следует находить подход к каждому и уметь требовать с игроков.

— Со стороны вы кажетесь человеком весьма уравновешенным. Сложно представить, чтобы вы устроили разнос в раздевалке и бросались в игроков бутылками.

— Со стороны много чего кажется. Поговорите с ребятами в конце сезона. Может, они скажут, что с этим психом невозможно работать!

— Вы работали в штабах Спаллетти, Капелло, Виллаш-Боаша, Слуцкого, Луческу. Всегда выполняли примерно одни и те же функции или с каждым следующим чувствовали, что на вас ложится все больше обязанностей?

— Все зависело от конкретной ситуации. Например, у Виллаш-Боаша был такой классный аналитический отдел, что помощи в этом плане не требовалось. Поэтому больше работал на поле, помогал молодежи. А у Капелло на каком-то этапе возникли проблемы с тренером по физподготовке, так что меня чаще задействовали в этом аспекте.

— Понятно, что это не главное, но, тем не менее: в зарплате по сравнению с «Зенитом» сильно проиграли?

— Проиграл. Но в плане опыта я выигрываю, и это важнее.

— Осенью вы были в Риме на стажировке у Спаллетти. Еще нечто подобное планируете, или теперь не до учебы?

— Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти — должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Но судьба распорядилась иначе — я возглавил «Уфу». Пришлось поездку отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок.

— Отношения со Спаллетти поддерживаете?

— И с ним, с Боашем, и с Капелло, и с Чинквини, и с Гончаренко, и со Слуцким.

— У последнего сейчас в карьере пауза. Говорят, хочет попробовать себя в зарубежной лиге. Готов он к этому, как считаете?

— Пусть отдохнет и решит. Думаю, ему было бы интересно.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СЛАБЕЕТ

— Пока главная трансферная новость зимы — решение Витселя отправиться в Китай вместо «Ювентуса». Понимаете его?

— Безусловно. Это осознанный выбор. У кого-то одна мотивация, у кого-то другая. Если человека приглашают в Лондон менеджером на зарплату в сто тысяч или в Китай на миллион, что он выберет? Наверное, далеко не каждый предпочтет Лондон.

Цитата Что плохого в желании футболиста заработать большие деньги? Ведь век игрока короток. Да, кто-то мечтает выиграть чемпионат Италии. Но кто-то относится к футболу как к работе, которой он обеспечивает семью. И чем лучше ему это удается, тем более успешным и реализовавшимся он себя ощущает.

— Как вам вообще это китайское безумие?

— Нет слов….

— Для мирового футбола такие цифры покупок и зарплат — негатив?

— Не думаю. Все-таки это не массовая история, не так уж много игроков туда едет. К тому же вряд ли это продлится долго: насколько понимаю, скоро в Китае введут определенные ограничения на трансферные суммы. И пока этого не случилось, клубы торопятся.

— Россия не так давно тоже заманивала звезд большими зарплатами. Но сейчас новые Халки и Это'О к нам не едут. Чемпионат слабеет?

— Слабеет. В плане ярких индивидуальностей, на которых ходят смотреть болельщики. Но такова жизнь, такова экономическая ситуация. К сожалению, наши клубы не имеют возможности серьезно зарабатывать. Нужно жить по средствам.

— Выходит, мы не сумели грамотно развить свою лигу, пока денег в футболе было много?

— Я бы так не сказал. Ведь появилось много академий. Просто теперь будут приезжать игроки не такие звездные. Но заточенные на то, чтобы проявить себя и уехать на Запад. Разве это плохо?

НЕ ЛЮБЛЮ ВЫСТАВЛЯТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ НАПОКАЗ

— Ваше семейство пока останется в Петербурге?

— Да, но как только найдем жилье в Уфе, будет приезжать ко мне.

— Как-то вы сказали, что мы живем в своеобразное время: мол, негатив востребован больше позитива. Однако летом, насколько знаю, вы были не очень рады, когда общественность активно обсуждала новость о том, что вы удочерили девочку с ограниченными способностями.

— Да, это была моя позиция. Просто потому, что нужно прочувствовать ситуацию, прежде чем что-то говорить. Понять, чем ты реально помог человеку. Должно было пройти время….