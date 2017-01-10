Варди перейдет в «Спартак»?

С итальянского чемпионата фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата «лис» по итогам сезона в АПЛ агенты игрока могут всерьез задуматься о смене клуба для их подопечного.