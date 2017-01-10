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10 января 2017, 20:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игрок юношеской сборной Латвии находится на просмотре в ЦСКА

Игрок юношеской сборной Латвии Оскарс Рубенис может продолжить карьеру в ЦСКА.

Латвия приехала на мемориал Гранаткина без 17-летнего футболиста, сообщил менеджер сборной Латвии Вайводс Айварс.

«Мы хотели пригласить Оскарса, но ему поступило предложение приехать на просмотр в ЦСКА. Рубенис играет на позиции флангового нападающего, хотя иногда может действовать и как центрфорвард. Он представляет футбольный клуб “Рижская футбольная школа”. В главную команду ЦСКА ему, конечно, ещё рано, но даже вариант с “молодёжкой” выглядит интересно. Посмотрим, как он себя проявит», — цитирует Айварса «Спорт день за днём».

Латыш в прошлом году уже проходил сборы с молодёжной командой ЦСКА, но на сезон заявлен не был.

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