Марин: Рад, что мной интересуется «Зенит», приму решение вместе с Хаджи и отцом

«Зенит» — это топ-клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, я рад, что они мной интересуются. Я приму решение вместе с тренером Хаджи и отцом исходя из того, что будет лучше для меня и клуба, — цитирует Марина Gazeta Sporturilor.



Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи в свою очередь заявил, что 20-летнего футболиста в случае кропотливой работы ждёт большое будущее.



«Рэзваном интересуются активнее, чем остальными игроками клуба. Я уже разговаривал с ним и его отцом, посмотрим, что произойдёт. Ему всё ещё нужно много работать, чтобы достичь высокого уровня. Если он будет трудиться, то может стать одним из лучших или вообще лучшим полузащитником в истории Румынии», — сказал Хаджи.



Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», который готов заплатить за Марина € 3 млн, интерес к игроку проявляют «Фиорентина», «Ювентус», «Рома» и «Стяуа». Хавбек является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии он провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.