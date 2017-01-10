Марин: Рад, что мной интересуется «Зенит», приму решение вместе с Хаджи и отцом
Полузащитник румынского «Вииторула» Рэзван Марин отреагировал на информацию об интересе со стороны
санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» — это
Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи в свою очередь заявил, что 20-летнего футболиста в случае кропотливой работы ждёт большое будущее.
«Рэзваном интересуются активнее, чем остальными игроками клуба. Я уже разговаривал с ним и его отцом, посмотрим, что произойдёт. Ему всё ещё нужно много работать, чтобы достичь высокого уровня. Если он будет трудиться, то может стать одним из лучших или вообще лучшим полузащитником в истории Румынии», — сказал Хаджи.
Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», который готов заплатить за Марина € 3 млн, интерес к игроку проявляют «Фиорентина», «Ювентус», «Рома» и «Стяуа». Хавбек является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии он провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.
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