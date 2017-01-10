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10 января 2017, 21:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Марин: Рад, что мной интересуется «Зенит», приму решение вместе с Хаджи и отцом

Полузащитник румынского «Вииторула» Рэзван Марин отреагировал на информацию об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Зенит» — это топ-клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, я рад, что они мной интересуются. Я приму решение вместе с тренером Хаджи и отцом исходя из того, что будет лучше для меня и клуба, — цитирует Марина Gazeta Sporturilor.

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи в свою очередь заявил, что 20-летнего футболиста в случае кропотливой работы ждёт большое будущее.

«Рэзваном интересуются активнее, чем остальными игроками клуба. Я уже разговаривал с ним и его отцом, посмотрим, что произойдёт. Ему всё ещё нужно много работать, чтобы достичь высокого уровня. Если он будет трудиться, то может стать одним из лучших или вообще лучшим полузащитником в истории Румынии», — сказал Хаджи.

Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», который готов заплатить за Марина € 3 млн, интерес к игроку проявляют «Фиорентина», «Ювентус», «Рома» и «Стяуа». Хавбек является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии он провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.

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