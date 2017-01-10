Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28382986/
10 января 2017, 21:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Сербии

Представители «Спартака» и «Црвены Звезды» провели встречу в Белграде, где договорились о проведении товарищеского матча, сообщает официальный матч сербского клуба.

Представители Спартака и <span class=error>Црвены</span> Звезды провели встречу в Белграде где договорились о проведении товарищеского матча сообщает официальный матч сербского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоится 25 марта на стадионе «Райко Митич». Представители «Црвены Звезды» заверяют, что встречу будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио.

Напомним, что команды проводили товарищеский матч 5 сентября 2014 года на новом стадионе красно-белых «Открытие Арена». Игра завершилась со счетом 1:1, а на трибунах присутствовали 37 500 зрителей. В Сербии ожидают, что предстоящий матч соберет еще больше болельщиков.

Црвена Звезда
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Варди перейдет в «Спартак»?

Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"