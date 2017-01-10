«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Сербии
Представители «Спартака» и «Црвены Звезды» провели встречу в Белграде, где договорились о проведении товарищеского матча, сообщает официальный матч сербского клуба.
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Игра состоится 25 марта на стадионе «Райко Митич». Представители «Црвены Звезды» заверяют, что встречу будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио.
Напомним, что команды проводили товарищеский матч 5 сентября 2014 года на новом стадионе
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