Ромулу возвращается в расположение «Спартака», его переход во «Фламенго» откладывается

Хавбека этой зимой пытается подписать «Фламенго», однако стороны никак не могут договориться об условиях трансфера. Ожидается, что на следующей неделе Ромулу снова вернется в Бразилию для подписания трехлетнего контракта.

В текущем сезоне Ромулу провел 8 матчей и отдал 2 передачи в премьер-лиге.