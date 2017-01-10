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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28382719/
10 января 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ромулу возвращается в расположение «Спартака», его переход во «Фламенго» откладывается

Полузащитник «Спартака» Ромулу в ближайшее время вернется в расположение клуба, сообщает maratimba.com.

Хавбека этой зимой пытается подписать «Фламенго», однако стороны никак не могут договориться об условиях трансфера. Ожидается, что на следующей неделе Ромулу снова вернется в Бразилию для подписания трехлетнего контракта.

В текущем сезоне Ромулу провел 8 матчей и отдал 2 передачи в премьер-лиге.

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