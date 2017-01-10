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10 января 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гончаренко провел первую тренировку ЦСКА

Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-16/17.

Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-16/17. Увеличить
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Белорусский специалист Виктор Гончаренко проводит первую тренировку в качестве главного тренера армейцев. Гончаренко сказал команде, что очень рад вернуться в ЦСКА после короткого перерыва. Заметил, что игроки хорошо отдохнули и пошутил с Аланом Дзагоевым. Речь тренера длилась около 3 минут, передает спецкор «СЭ» Дмитрий Симонов.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. На данный момент армейцы занимают третье место в чемпионате России. Сегодня к тренировочному сбору команды присоединился бразильский форвард Витинью.

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