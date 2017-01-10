Гончаренко провел первую тренировку ЦСКА
Сегодня в Кампоаморе ЦСКА начал подготовку ко второй части чемпионата России-16/17.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Белорусский специалист Виктор Гончаренко проводит первую тренировку в качестве главного тренера армейцев. Гончаренко сказал команде, что очень рад вернуться в ЦСКА после короткого перерыва. Заметил, что игроки хорошо отдохнули и пошутил с Аланом Дзагоевым. Речь тренера длилась около 3 минут, передает спецкор «СЭ» Дмитрий Симонов.
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. На данный момент армейцы занимают третье место в чемпионате России. Сегодня к тренировочному сбору команды присоединился бразильский форвард Витинью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter