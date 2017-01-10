Йоан Молло: Лучший матч сыграл против «Спартака»

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— Итак, вас можно поздравить?

— Да, во вторник в час дня я подписал контракт с «Зенитом». Это большой клуб, и переход в него — важное событие в моей жизни.

— В юности вы играли за «Монако», который переживал, правда, не самый лучший для себя период, а в последующем находились в рядах довольно скромных команд. Почему так?

— У каждого свой путь. Потребовалось некоторое время, чтобы в полной мере проявить себя. Хотя у меня в биографии был еще «Сент-Этьен». Разве это не престижный клуб?

— Больше своей историей, чем настоящим…

— Тем не менее, я воспользовался пребыванием в нем: выиграл титул — стал в 2013 году обладателем Кубка французской лиги, а также набрался полезного опыта. Теперь сумел подняться по карьерной лестнице выше и горжусь этим.

ХОТЕЛ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В РОССИИ

— У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?

— Конечно. Но не вижу смысла теперь о них говорить.

— Выбрав «Зенит», вы предпочли остаться в российском чемпионате?

— Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.

— И не думали о возвращении во Францию?

— Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал — вот и получил вознаграждение за свой труд.

— Ваша цель — выиграть что-то в России?

— Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.

— Причем, с «Зенитом» достичь ее проще, чем с «Крыльями Советов»?

— О простоте я не говорил бы, потому что надо соответствовать задачам большого клуба.

Конечно, команда, у которой есть амбиции биться за чемпионский титул и высокие места, привлекает. Но не забываю, что оказался в гранде благодаря более скромному клубу, к которому испытываю уважение. Если бы не Самара, я не был бы там, где нахожусь теперь. Этот клуб очень многое мне дал в профессиональном плане. Он перезапустил мою карьеру, за что ему очень благодарен.

— Самара не напомнила вам промышленный Сент-Этьен?

— Нормальный город, пусть и не самый красивый. Я вел спокойный образ жизни и не особо обращал внимания на то, что не связано с футболом.

— Но о достопримечательностях Санкт-Петербурга вы, наверняка, наслышаны?

— Все говорят, что город очень красивый. У меня еще будет время оценить. Пока же провел в нем только два дня. Да и в предыдущие приезды был сосредоточен на футболе, а не туризме.

НЕ РЕШАЮ, ГДЕ ИГРАТЬ, А ПРОСТО ПРИСПОСАБЛИВАЮСЬ

— У вас уже состоялась беседа с Мирчей Луческу?

— Да.

— И он уже сообщил, на какой позиции вас видит?

— Пока тренер только напомнил, что «Зенит» располагается в турнирной таблице наверху, а также сказал, что на поле выходят сильнейшие. Когда и где я буду играть, он определит ближе к делу.

— А вы сами на какой позиции предпочитаете действовать — на левом краю, справа или в центре?

— Решать тренеру. А мое дело адаптироваться.

— Но, может быть, у вас есть предпочтение?

— Нет, я приспосабливаюсь.

— Значит, вам все равно, где играть?

— Да.

— Вы в курсе, что, участвуя в опросе «СЭ» на определение лучшего футболиста чемпионата, Луческу включил вас в пятерку лучших?

— Мне сказали об этом. Мнение такого специалиста для меня лестно.

— Не удивились?

— А почему я должен был удивиться? Речь идет о признании. Если человек хорошо делает свою работу, он просто получает признание. Должен сказать, что я привык честно себя оценивать. Если играл хорошо, то и говорю себе, что был молодцом. И наоборот, если был нулевым — значит, надо принять плохую оценку. Однако, считаю, что пока в России я не давал оснований для большого количества упреков.

В РОССИИ ИГРАЮЩИХ КОМАНД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ФРАНЦИИ

— За полтора года вы хорошо изучили российский чемпионат. В чем его особенность?

— Это турнир, в котором имя победителя заранее не известно. В нем любят владеть мячом и забивать голы, не боятся играть. Считаю, футбол в этом турнире мне хорошо походит.

— А в первенстве Франции много тактики?

— Да. Там стараются прежде всего не пропустить. Почти все команды действуют с акцентом на оборону. В этом отличие.

— Вы не находите, что в России многие клубы тоже думают в первую очередь о том, чтобы не уступить?

— Но не все. Во Франции в атаку играют три-четыре команды. Остальные на одно лицо.

— А в России, по-вашему, стремятся атаковать больше, чем три-четыре клуба?

— Таких шесть-семь. Хотя, конечно, каждый исходит из своих возможностей.

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— Что вас удивило в России?

— Особенно ничего. Очень быстро адаптировался. Меня окружали благожелательные и приветливые люди. Оставалось только самому приложить усилия и влиться в команду.

— Но в этом году в плане голов у вас дела пошли значительно лучше, чем в первом сезоне, когда не удалось поразить ворота соперников ни разу.

— Если брать голы, то да, лучше. Хотя содержание игры и в предыдущем сезоне было хорошим. Голы ведь иногда связаны с удачей. Кроме того, с ноября командой руководил новый тренер (Вадим Скрипченко — Прим. А. П.), и тактика стала более атакующей. Это и привело к забитым мячам.

— У вас на счету уже пять голов в чемпионате. До лучшего по результативности сезона 2012/13, в котором вы выступали поочередно за «Нанси» и «Сент-Этьен», осталось два точных удара. Идете на личный рекорд?

— Надо всегда стремиться к лучшему. Но моя задача — отдавать себя борьбе, а не считать голы.

— В мае вы сказали мне, что испытываете смешанные чувства от сезона в России: получалось ассистировать партнерам, но голы не шли. А в первой половине текущего чемпионата собой удовлетворены?

— Полагаю, что был достаточно хорош. Я прибыл в строящийся клуб и помогал ему набирать очки. Судят, как известно, по голам и результативным передачам. Мне удавалось и забивать, и помогать партнерам. Хотя всегда можно делать свою работу лучше.

— Какой матч в осенней части чемпионата вам особенно удался?

— Против «Спартака».

— В Петербурге еще не сказали, что вы хорошо поработали на «Зенит», разгромив 1 декабря конкурента со счетом 4:0.

— Так уж получилось. Однако тогда я был игроком самарского клуба и думал только о его благе. Теперь перевернул страницу и думаю уже о «Зените».