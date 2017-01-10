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10 января 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Экс-футболист «Кайрата» Тимощук полетит на первый сбор с «Зенитом» в Дубай

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита».

Бывший полузащитник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб Зенита. Увеличить
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Уже 10 января он отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай. Контракт бывшего капитана «сине-бело-голубых» рассчитан на 1,5 года.

Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 года. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтера».

Отмечается, что Тимощук заменит в тренерском штабе Сергея Семака, который возглавил «Уфу».

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