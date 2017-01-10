Экс-футболист «Кайрата» Тимощук полетит на первый сбор с «Зенитом» в Дубай
Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже 10 января он отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай. Контракт бывшего капитана «сине-бело-голубых» рассчитан на 1,5 года.
Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 года. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтера».
Отмечается, что Тимощук заменит в тренерском штабе Сергея Семака, который возглавил «Уфу».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter