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10 января 2017, 18:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» объявил о приобретении футболиста «Волгаря» Зуйкова

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Футболист Сергей Зуйков перешел из астраханского «Волгаря» в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игрок ФК Анжи Иван Маевский и игрок ФК Волгарь Сергей Зуйков (справа) в стыковом матче за право участия в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги в сезоне 2016/2017 года между ФК Анжи (Махачкала) и ФК Волгарь (Астрахань). Увеличить
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Контракт с 23-летним защитником рассчитан на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Зуйков провел в составе «Волгаря» в первенстве Футбольной национальной лиги 19 игр, в которых забил пять мячей.

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