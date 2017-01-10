«Зенит» объявил о приобретении футболиста «Волгаря» Зуйкова
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Футболист Сергей Зуйков перешел из астраханского «Волгаря» в
санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт с 23-летним защитником рассчитан на 3,5 года.
В нынешнем сезоне Зуйков провел в составе «Волгаря» в первенстве Футбольной национальной лиги 19 игр, в которых забил пять мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter