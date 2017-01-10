«Зенит» объявил о приобретении футболиста «Волгаря» Зуйкова

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Контракт с 23-летним защитником рассчитан на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Зуйков провел в составе «Волгаря» в первенстве Футбольной национальной лиги 19 игр, в которых забил пять мячей.