СМИ: полузащитник сборной Швеции Клаэссон может перейти в ЦСКА

Отмечается, что 25-летний футболист неоднократно заявлял о желание покинуть Швецию. Кроме армейцев, на игрока также претендуют итальянская «Верона», голландский АЗ и украинское «Динамо».

Клаэссон провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами.