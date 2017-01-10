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10 января 2017, 18:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: полузащитник сборной Швеции Клаэссон может перейти в ЦСКА

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции и футбольного клуба «Эльфсборг» Виктор Клаэссен может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает портал Expressen.

Отмечается, что 25-летний футболист неоднократно заявлял о желание покинуть Швецию. Кроме армейцев, на игрока также претендуют итальянская «Верона», голландский АЗ и украинское «Динамо».

Клаэссон провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами.

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