Прядкин: РФПЛ не имеет вопросов по ситуации с махачкалинским «Анжи»
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запросила всю документацию о ситуации в махачкалинском «Анжи», однако каких-либо опасений или вопросов на этот счет не возникает, заявил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Из СМИ мы узнали, что у «Анжи» поменялся собственник. Документы к нам еще не пришли, ведь мы только вот второй день как вышли после праздников. Мы уже запросили всю документацию о процессах в «Анжи», — сказал Прядкин по телефону.
«Анжи» — это хорошая команда, у нее есть потенциал. О сообщениях СМИ пока преждевременно говорить. Мы следим за этим процессом, но я ни в коем случае не могу сказать, что «Анжи» ослабеет. Там хороший состав с глубиной скамейки. Плюс в ряде СМИ проскользнула информация, что Сулейман Керимов продолжает участвовать в оказании помощи. В общем, у нас были вопросы по «Томи», а по «Анжи» вопросов нет, — добавил собеседник агентства.
«Анжи» по итогам 17 туров с 20 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter