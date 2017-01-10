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10 января 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Прядкин: РФПЛ не имеет вопросов по ситуации с махачкалинским «Анжи»

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запросила всю документацию о ситуации в махачкалинском «Анжи», однако каких-либо опасений или вопросов на этот счет не возникает, заявил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. В частности, были проданы Джонатан Менса и Бернард Бериша. Позже стало известно, что новым владельцем клуба стал российский бизнесмен Осман Кадиев. По данным источника «Р-Спорт», «Анжи» готов отпустить 13 футболистов свободными агентами. Также серьезные финансовые проблемы испытывает томская «Томь».

«Из СМИ мы узнали, что у «Анжи» поменялся собственник. Документы к нам еще не пришли, ведь мы только вот второй день как вышли после праздников. Мы уже запросили всю документацию о процессах в «Анжи», — сказал Прядкин по телефону.

«Анжи» — это хорошая команда, у нее есть потенциал. О сообщениях СМИ пока преждевременно говорить. Мы следим за этим процессом, но я ни в коем случае не могу сказать, что «Анжи» ослабеет. Там хороший состав с глубиной скамейки. Плюс в ряде СМИ проскользнула информация, что Сулейман Керимов продолжает участвовать в оказании помощи. В общем, у нас были вопросы по «Томи», а по «Анжи» вопросов нет, — добавил собеседник агентства.

«Анжи» по итогам 17 туров с 20 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

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МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» сыграет контрольные матчи с румынским «Пандурием» и казахстанским «Актобе» на первом тренировочном сборе в Турции, сообщается на официальном сайте дагестанского футбольного клуба.
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