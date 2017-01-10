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10 января 2017, 14:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дудиев и Тен расторгли контракты с «Томью»

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Защитники Аслан Дудиев и Петр Тен расторгли контракты с футбольным клубом «Томь». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

«Дудиев и Тен разорвали контракты с клубом через палату по разрешению споров РФС», — сказал он.

Томский клуб, который не платит зарплату игрокам и тренерскому штабу на протяжении восьми месяцев, потерял в межсезонье уже 11 футболистов. Ранее соглашения с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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