Дудиев и Тен расторгли контракты с «Томью»

«Дудиев и Тен разорвали контракты с клубом через палату по разрешению споров РФС», — сказал он.

Томский клуб, который не платит зарплату игрокам и тренерскому штабу на протяжении восьми месяцев, потерял в межсезонье уже 11 футболистов. Ранее соглашения с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков.