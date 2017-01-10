А. Ерёменко: Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина.



«Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберётся, столько и играют.



В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Ерёменко в разных командах, чтобы были равные составы!



Не важно, сколько на улице градусов — минус 30 или плюс 30. Вот 1 января было, скажем, 10 ниже нуля, но мы всё равно играли! Да-да, прямо в первый день нового года, в 12 утра. Рома не может без футбола, как и я.

Кстати, по субботам и воскресеньям мы играем в футбол именно с русскими ребятами! Этой традиции уже 20 лет — в выходные в Хельсинки гоняют мяч россияне. Естественно, мы с Ромой с удовольствием туда приходим. Притом рубятся люди всех возрастов — от 17 до даже 60 лет! Наш папа, Алексей Ерёменко-старший, тоже пару раз играл.



Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребёнка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться.

Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт. А мы все помогаем ему пережить тяжёлый период», — рассказал Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым.