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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28376737/
10 января 2017, 13:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Маурисиу: До сих пор не верится, что Витсель ушел из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Маурисиу сожалеет, что хавбек Аксель Витсель перешел в «Шанхай Шанган».

При этом 28-летний бразилец уверен, что в составе петербуржцев достаточно игроков, которые смогут заменить ушедшего игрока.

— Как провели отпуск? — вопрос Маурисиу.

— Был в Бразилии, погода супер. Но сейчас надо сосредоточиться на тренировках.

— Как прошло обследование?

— Все отлично, сейчас я чувствую прилив энергии.

— Скажется ли уход Витселя на команде?

— Конечно, очень жаль, что он ушел. Но у нас есть и другие футболисты, которые могут помочь команде. До сих пор не верится, что он покинул клуб, однако я желаю ему удачи в Китае.

— Что вы можете сказать о новичке команды Эрнани?

— Очень давно не смотрел чемпионат Бразилии, ничего о нем сказать не могу. Он мой соотечественник и я сделаю все, что в моих силах для его адаптации. Я рад, что у нас появился еще один бразилец.

— Насколько силен соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы?

— Очень сильная команда, имеющая большое имя в бельгийском футболе. Они всегда борются за победу во внутреннем чемпионате. Думаю, сейчас мы проведем продуктивный сбор. Нам будет нелегко, но я уверен в нашей победе.

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