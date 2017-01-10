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10 января 2017, 13:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гацкан: Бердыеву может хватить и трёх слов, чтобы донести свои идеи до игрока

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, в чём заключается секрет последних успехов клуба, а также поведал, чем отличается Курбан Бердыев от многих специалистов.

«Всё началось ещё в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: “Я пришёл сюда не просто так. Я пришёл решать большие задачи — попасть в Лигу чемпионов”. Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем “Ростов” стал преображаться.

Тренер провёл хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели всё лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся? Тренер же говорил: “Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу”.
Курбана Бердыева отличает большой опыт. При этом он постоянно работает над собой. Он знает, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как говорить с футболистами. Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трёх слов», — цитирует Гацкана официальный сайт УЕФА.

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