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10 января 2017, 12:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» заключил новый долгосрочный контракт с Эзатолахи

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Ростов» заключил новый долгосрочный контракт с иранским полузащитником Саидом Эзатолахи. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.

20-летний иранский полузащитник перешел в Ростов в феврале 2016 года. Увеличить
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В текущем сезоне иранский хавбек провел за «Ростов» 10 матчей в чемпионате России, в которых отличился одним забитым мячом.

«Ростов» продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо, — сказал Узденов.

20-летний полузащитник перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. На счету Эзатолахи 14 матчей за сборную Ирана.

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