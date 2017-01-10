«Ростов» заключил новый долгосрочный контракт с Эзатолахи
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Ростов» заключил новый долгосрочный контракт с иранским полузащитником Саидом Эзатолахи. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.
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В текущем сезоне иранский хавбек провел за «Ростов» 10 матчей в чемпионате России, в которых отличился одним забитым мячом.
«Ростов» продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо, — сказал Узденов.
20-летний полузащитник перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. На счету Эзатолахи 14 матчей за сборную Ирана.
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