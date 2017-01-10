Нигериец попросил футбольного Деда Мороза организовать просмотр в «Урале»

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«В почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая “Снегурочка” просит взять на просмотр талантливого игрока», — сказали в пресс-службе.

Всего в новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. «Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному — восемь месяцев, самому взрослому — 65 лет. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые — тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи «Урала», а также билеты на матчи ЧМ по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами «Урала», — добавили в пресс-службе.

Для того чтобы отправить свое желание футбольному Деду Морозу, необходимо было написать письмо и опустить его в специальный ящик в Ледовом городке на главной городской площади. Главное условие — желание должно быть связано с футболом.