Самедов тренируется с молодежкой «Локомотива»

От каких-либо комментариев по поводу своего будущего хавбек отказался.

Ранее «СЭ» сообщал, что до разрешения ситуации с переходом в «Спартак» 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом железнодорожников. Решение о переходе Самедова в «Спартак» может быть принято 12 января, когда состоится встреча президента «Локомотива» Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров «Спартака» Александра Жиркова.