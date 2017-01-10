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10 января 2017, 12:05 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Самедов тренируется с молодежкой «Локомотива»

Полузащитник Александр Самедов присутствует в манеже «Черкизово» на тренировке молодежного состава «Локомотива».

От каких-либо комментариев по поводу своего будущего хавбек отказался.

Ранее «СЭ» сообщал, что до разрешения ситуации с переходом в «Спартак» 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом железнодорожников. Решение о переходе Самедова в «Спартак» может быть принято 12 января, когда состоится встреча президента «Локомотива» Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров «Спартака» Александра Жиркова.

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ФК «Локомотив»: Самедов, Шишкин, Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой

ФК «Локомотив»: Самедов, Шишкин, Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой клуба, которая проводит сбор в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».
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