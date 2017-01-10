Молло перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит» за 3 млн евро

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«Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Зенит» (Санкт-Петербург) достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло.

Вчера он прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к со своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов, — говорится в официальном заявлении «Крыльев Советов».

Сам французский хавбек через официальный сайт клуба также обратился к болельщикам «Крыльев».

«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце, — сказал Молло.

— Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу.

Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев». Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару.

Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с «Крыльями».

Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов,

но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно.

Первым о возможном переходе Молло в «Зенит» объявил 9 января «Спорт-Экспресс». Именно в этот день француз прибыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти в будущем клубе медосмотр.

По информации издания, сумма трансфера оценивается в 3 млн евро, а сам футболист будет получать около двух миллионов. Правда, позже появилась информация, тоже неофициальная, что зарплата полузащитника составит 1,5 млн евро.

27-летний хавбек, во Франции выступавший за «Сент-Этьен», был арендован «Крыльями Советов» в начале прошлого сезона и провел в Самаре яркий год.

При этом не забивавший на тот момент с 25 марта 2015 года футболист в российском чемпионате в свой первый год взятиями ворот так и не отметился, хотя и был лидером клуба и исправно раздавал голевые передачи.

В новом сезоне Молло оказался в «Крыльях» не сразу, но в конце августа трансфер футболиста был оформлен, и 9 сентября он провел первый матч за самарцев в нынешнем чемпионате России.

После того как 21 октября Йоан отличился в домашнем противостоянии с «Анжи» (2:1), он успел поразить еще ворота тульского «Арсенала», «Томи» (дважды) и московского «Спартака» в том самом матче, где самарцы разгромили на своем поле лидера чемпионата России со счетом 4:0.

На счету француза за «Крылья» 9 передач в чемпионате России, 3 из которых футболист сделал в текущем сезоне. Молло отправится с «Зенитом» на первый сбор, который начнется 11 января в Дубае.

Напомним, что ранее по тому же маршруту — из «Крыльев» в «Зенит» — проследовал российский защитник Ибрагим Цаллагов.

«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз. Зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал, — говорил после трансфера Цаллагова и до перехода Молло комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

Цитата — Это как раз тот секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Я убежден, что мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Он играет в сборной Франции? Нет. Чего мы его берем?

Молло является фланговым полузащитником, способным действовать на любом из краев ближе к атаке. При этом предпочтительной позицией для француза является место правого полузащитника или вингера.