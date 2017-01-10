Трудовое соглашение с румынским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, и он покинул расположение «горожан», сообщает пресс-служба «быков».



На его место пришел 32-летний Алексей Валерьевич Антонюк. Рнее в аналогичной должности трудился в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти). Предыдущим местом его работы был московский ФК «Строгино».



Отметим, что Алексей Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал действующего вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Крицюка.