Молло уже надевал форму «Зенита»

Йоан Молло в сентябре 2015-го примерил футболку сине-бело-голубых. Правда, это была майка Халка, которую он, судя по всему, получил от бразильца после победы над ним («Зенит» дома проиграл «Крыльям» со счетом 1:3, а Молло сделал три передачи — Прим. ред.) Француз таким образом решил поддержать Халка перед матчем Лиги чемпионов против «Гента».

Футболку «Зенита» с седьмым номером французу получить не удастся — под ним теперь играет Жулиано.

Молло много размышляет о жизни

Когда Молло был моложе, он совершенно не следил за языком: эмоционально реагировал на голы бывшим командам, критиковал партнеров и тренеров. В 2013-м он завел аккаунт в Инстаграме и, кроме селфи с голым торсом, стал делиться с подписчиками глубокими мыслями о жизни, семье и работе.

— Я пишу в соцсетях, чтобы скинуть эту маску замкнутого и высокомерного парня, которую на меня давно нацепили, — говорил Молло в интервью французским СМИ в 2015-м. — Я очень чувствителен. Я слушаю людей, записываю их выражения, и иногда после игр все это выплескивается. В подсознании я философ. Последний раз я писал, что совершал ошибку, публично критикуя своих тренеров. Я должен был держать все в себе: мне повезло по сравнению с теми, кто трудится на заводе….

— На самом деле, во мне много печали, — вдруг признался Йоан. — Я знаю, что жизнь может измениться в любой момент. Я мог бы, например, работать официантом на какой-то дискотеке.

Молло говорит по-русски

Молло приехал в Россию и сразу решил изучать русский язык.

— Я очень хочу выучить русский, собираюсь пойти на курсы. Считаю, это очень важно для интеграции, — говорил он в 2015-м.

Свое обещание Йоан сдержал, и уже через полгода давал интервью на русском. Его речь — дикая смесь русского, французского и английского, но желание говорить на одном языке с журналистами и партнерами заслуживает уважения.

Молло — очень добрый

Француз нередко выкладывает посты о том, как он любит своего отца и гордится им. Он, не стесняясь, делится с подписчиками видео, на котором за руку идет с папой и при этом поет.

Но добро Молло делает не только родным. В Самаре он подружился с садовницей. Осенью 2015-го француз подарил ей кулон, и сейчас он не забывает милую женщину: встречается с ней и обнимает, как родную маму.

— Я такой человек. Мне нравится делиться своим счастьем с другими. Я же понимаю, какой шанс дала мне жизнь, — рассказал Молло в интервью официальному сайту «Крыльев». — Я простой парень, который любит окружать себя хорошими людьми и жить максимально просто. Мне не нужно шика и люкса в жизни. У меня нет заскоков. Мне нравится делать людям подарки, доставлять удовольствие тем, кого я люблю. Первые деньги в футболе я потратил на своих близких.

Молло — фанат себя

— Йоан Молло — фанат Йоана Молло, но я понимаю, что никогда не делаю достаточно. Порой меня это огорчает, но эта грусть мотивирует меня на прогресс, — рассказывал Молло.

Француз выкладывает кучу фотографий своего мускулистого тела: из спортзала, из душа, из постели. Не стесняется он и петь в кадре.

— Я провожу в спортзале очень много времени, — подтвердил Молло. — Начал заниматься, когда стал понимать, что моя позиция требует много силовой борьбы. Мне нужно постоянно укреплять свои мышцы, быть атлетичным. Даже можно сказать, что на моей позиции я должен быть в первую очередь атлетом, а уже во вторую — футболистом.

— Я не стыжусь ничего, — и это по французу видно. — Бог меня создал таким. Я хожу в церковь один или два раза в неделю, каждый день занимаюсь по полтора часа. Мое тело, мои мышцы — это моя вторая сущность. Я их очень ценю. Я думаю, что я не урод, мои фотографии нравятся людям.