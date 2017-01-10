СМИ: «Ливерпуль» не намерен приобретать игрока «Спартака» Промеса зимой
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» не намерен приобретать полузащитника российского «Спартака» Квинси Промеса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось о желании английского клуба приобрести 25-летнего голландца. Также сообщалось, что
Издание отмечает, что клуб следил за футболистом, но он не входит в ближайшие планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter