СМИ: «Ливерпуль» не намерен приобретать игрока «Спартака» Промеса зимой

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Ранее сообщалось о желании английского клуба приобрести 25-летнего голландца. Также сообщалось, что красно-белые намерены получить за переход Промеса в «Ливерпуль» 25 млн евро.

Издание отмечает, что клуб следил за футболистом, но он не входит в ближайшие планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.