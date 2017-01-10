ЦСКА отправился на первый сбор под руководством Гончаренко

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Большинство российских игроков, включая группу молодых футболистов из резервной команды, и примкнувший к ним Бибрас Натхо вылетели в Аликанте во вторник утром из аэропорта «Шереметьево».



Основная часть легионеров присоединится к одноклубникам непосредственно в Кампоаморе. Этот этап подготовки чемпионов России продлится до 22 января. На сборе запланировано два спарринга, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко. Сегодня же вечером «армейцы» проведут первое занятие под началом Гончаренко.