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10 января 2017, 9:32 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом»

Футбольные клубы «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Напомним, в понедельник, 9 января, футболист прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к со своей новой команде.

За «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил пять голов. После подписания контракта Йоан Молло попрощался с «Крыльями» и обратился к самарским болельщикам:

«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу “Крыльям Советов”, самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но “Крылья” навсегда останутся в моем сердце».
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