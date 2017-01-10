Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом»
Футбольные клубы «Крылья Советов» и
санкт-петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Напомним, в понедельник, 9 января, футболист прошел медосмотр в
За «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил пять голов. После подписания контракта Йоан Молло попрощался с «Крыльями» и обратился к самарским болельщикам:
«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу “Крыльям Советов”, самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но “Крылья” навсегда останутся в моем сердце».
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