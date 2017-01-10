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10 января 2017, 9:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» объявили о договорённости по переходу Молло в «Зенит»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе французского полузащитника Йоана Молло.

Крылья Советов и Зенит достигли договорённости о переходе французского полузащитника <span class=error>Йоана</span> <span class=error>Молло</span>. Увеличить
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9 января он прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провёл 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил пять голов.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов!» — говорится на официальном сайте самарского клуба.

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