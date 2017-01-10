«Крылья Советов» объявили о договорённости по переходу Молло в «Зенит»
«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе французского полузащитника Йоана Молло.
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9 января он прошёл медосмотр в
«Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов!» — говорится на официальном сайте самарского клуба.
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