«Крылья Советов» объявили о договорённости по переходу Молло в «Зенит»

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9 января он прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провёл 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил пять голов.



«Футбольный клуб “Крылья Советов” благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов!» — говорится на официальном сайте самарского клуба.