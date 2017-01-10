ФК «Локомотив»: Самедов, Шишкин, Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой клуба, которая проводит сбор в Москве. Об этом сообщает
пресс-служба «Локомотива».
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«В настоящее время ФК “Локомотив” рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в других клубах», — говорится в заявлении клуба.
Основной состав «Локомотива» с 10 по 23 января проведет первый зимний сбор в Испании.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вызвал на сбор 28 игроков. Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев. Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш. Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.
Как говорится в сообщении
На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января с немецким «Вердером» (U-23), 19 января — со швейцарским «Базелем», 22 января — с болгарским ЦСКА.
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