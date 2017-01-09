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9 января 2017, 23:36 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Агент Ломбертса: «Галатасарай» интересуется Николасом, но предложения от клуба пока не было

Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подтвердил информацию турецких СМИ о том, что «Галатасарай» интересуется его клиентом.

— От «Галатасарая» предложения пока не поступало, но клуб заинтересован в Николасе — это правда. В Турции иногда говорят о Ломбертсе. Им интересовался «Бешикташ», теперь «Галатасарай». Если Луческу готов отпустить Николаса — мы будем ждать, удастся ли клубам прийти к соглашению. В первую очередь, «Галатасарай» должен договориться с «Зенитом», им надо уважать петербургский клуб. Для Николаса важно, чтобы в «Зените» знали, что он их уважает. Насколько знаю, сейчас контактов между клубами нет, но все может поменяться, — заявил агент в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Мирча Луческу разрешил 31-летнему защитнику вести переговоры с «Галатасараем».

Верхулст в декабре заявил, что Ломбертс попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

В сезоне 2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года.

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