Тульский «Арсенал» может перенести сбор из Турции в Испанию

«После недавних событий в Турции рассматривает ли клуб возможность переноса сбора в другую страну? У нас готов резервный вариант с Испанией. Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция», — цитирует Балашова «Слобода».



12 января тульский «Арсенал» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где команда проведёт два контрольных матча. После 17 туров нынешнего розыгрыша РФПЛ «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.