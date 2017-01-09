Тульский «Арсенал» может перенести сбор из Турции в Испанию
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб рассматривает вопрос переноса сбора из Турции в Испанию.
«После недавних событий в Турции рассматривает ли клуб возможность переноса сбора в другую страну? У нас готов резервный вариант с Испанией. Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция», — цитирует Балашова «Слобода».
12 января тульский «Арсенал» отправится на первый
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