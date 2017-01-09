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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28370614/
9 января 2017, 20:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» может перенести сбор из Турции в Испанию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб рассматривает вопрос переноса сбора из Турции в Испанию.

«После недавних событий в Турции рассматривает ли клуб возможность переноса сбора в другую страну? У нас готов резервный вариант с Испанией. Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция», — цитирует Балашова «Слобода».

12 января тульский «Арсенал» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где команда проведёт два контрольных матча. После 17 туров нынешнего розыгрыша РФПЛ «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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