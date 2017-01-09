Тарасов приступит к тренировкам в общей группе на втором сборе ФК «Локомотив»

Тарасов получил разрыв передней крестообразной связки колена в товарищеском матче сборной России против команды Турции, который прошел в Анталье 31 августа. В сентябре футболист перенес операцию.

«Как известно, 17 сентября прошлого года он перенес операцию. Восстановление идет хорошо. И возвращение уже близко: со второго сбора должен быть в общей группе. Ранее травмированные — Игорь Портнягин, Дмитрий Баринов, Борис Ротенберг, — начнут работу в общей группе с первого дня», — цитирует Карлицкого сайт «Локомотива».

«Ведран Чорлука на первом сборе будет заниматься индивидуально, так как возникла необходимость небольшого вмешательства врачей. Неманья Пейчинович также начнет заниматься по индивидуальной программе, но уже на первом сборе присоединится к общей группе», — заявил Карлицкий.

Первый сбор «Локомотива» пройдет с 10 по 23 января, второй — с 26 января по 7 февраля.