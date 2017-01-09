Марко Девич: Ко мне есть определенный интерес в России
Бывший форвард «Рубина» Марко Девич рассказал, где он может продолжить карьеру. Он не исключил переход в другой российский клуб.
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«Не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду. Но определенный интерес есть. Всегда найдутся команды, которым нужен нападающий. Это такая позиция, которая нужна команде в 90 процентах случаев. Предложения есть, некоторые из них достаточно конкретные, но
Может так случиться, что уже через пять дней буду в новой команде. Или буду искать ее еще месяц. Это непредсказуемый процесс. Официальных предложений от украинских команд не поступало. Российские клубы? Не буду скрывать: определенный интерес ко мне существует. Поэтому все может быть, — цитирует Девича «Футбол 24».
Ранее сообщалось, что Девич может стать игроком донецкого «Олимпика». В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча.
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