Макаров: Хочу показать себя Сёмину и закрепиться в основе «Локомотива»

«Отдыхали вместе с семьей во Вьетнаме, а сам Новый год встретили уже в родном Хабаровске. Во Вьетнаме нас удивила погода — ждали солнце, а получили дожди. Но в этой стране я побывал впервые, поэтому было интересно. Поразили национальные блюда: страусы, крокодилы всякие… Что в Хабаровске? Тепло было — минус 20. Теплее же, чем в Москве.



Каждому игроку на время отпуска выдаётся индивидуальный план занятий. Туда входят различные виды бега, в том числе с повышенной нагрузкой, тренажёрный зал. Не обошлось и без игры в футбол в Хабаровске! Сегодня прошли различные обследования — УЗИ, хирурга, офтальмолога. Слава богу, всё идёт по плану: чувствую себя хорошо. Настрой — максимальный! С Юрием Павловичем я ещё не работал, поэтому очень хочется показать себя, закрепиться в составе. Аренда в Минске прошла хорошо — главное, получил много игровой практики», — цитирует Макарова сайт «Локомотива».