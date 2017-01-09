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9 января 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Макаров: Хочу показать себя Сёмину и закрепиться в основе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Макаров рассказал о своём отпуске и отметил, что хочет закрепиться в основной команде под руководством Юрия Сёмина.

«Отдыхали вместе с семьей во Вьетнаме, а сам Новый год встретили уже в родном Хабаровске. Во Вьетнаме нас удивила погода — ждали солнце, а получили дожди. Но в этой стране я побывал впервые, поэтому было интересно. Поразили национальные блюда: страусы, крокодилы всякие… Что в Хабаровске? Тепло было — минус 20. Теплее же, чем в Москве.

Каждому игроку на время отпуска выдаётся индивидуальный план занятий. Туда входят различные виды бега, в том числе с повышенной нагрузкой, тренажёрный зал. Не обошлось и без игры в футбол в Хабаровске! Сегодня прошли различные обследования — УЗИ, хирурга, офтальмолога. Слава богу, всё идёт по плану: чувствую себя хорошо. Настрой — максимальный! С Юрием Павловичем я ещё не работал, поэтому очень хочется показать себя, закрепиться в составе. Аренда в Минске прошла хорошо — главное, получил много игровой практики», — цитирует Макарова сайт «Локомотива».

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