Зарплата Молло в «Зените» может составить € 1,5 млн в год без учёта бонусов

Как сообщает ФАН, по соглашению, рассчитанному до лета 2020 года, футболист будет зарабатывать € 1,5 млн в год. С учётом бонусов за выступления, годовая зарплата 27-летнего француза возрастёт до € 1,8 млн.



Трансферная стоимость игрока составит около € 3 млн. Ожидается, что футболист отправится на первый сбор «Зенита» в Дубай, который начнётся 11 января.



Ранее в «Зенит» перешёл другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах российской Премьер-Лиги, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.