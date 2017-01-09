Зарплата Молло в «Зените» может составить € 1,5 млн в год без учёта бонусов
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».
Как сообщает ФАН, по соглашению, рассчитанному до лета 2020 года, футболист будет зарабатывать € 1,5 млн в год. С учётом бонусов за выступления, годовая зарплата 27-летнего француза возрастёт до € 1,8 млн.
Трансферная стоимость игрока составит около € 3 млн. Ожидается, что футболист отправится на первый сбор «Зенита» в Дубай, который начнётся 11 января.
Ранее в «Зенит» перешёл другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах российской
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