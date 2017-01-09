«Ростов» интересуется защитником польского «Заглембе» Яхом

Ях, которому в феврале исполнится 23 года, начал профессиональную карьеру в 2012 году в клубе «Лехия» из Дзержонюва. В 2013 году защитник перешел в «Заглембе». Ях также выступал за молодежную сборную Польши.

«Ростов» интересуется Яхом, — сказал Модир по телефону. — Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой, также представляющим интересы игрока. Помимо «Ростова» в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток Сити». В данный момент я нахожусь в Турции на переговорах по игроку, но не могу сказать, какой вариант в итоге станет для нас приоритетным.

Ранее «Ростов» подписал контракт с ангольским защитником Фернанду Жасинту, который является родным братом выступавшего за клуб до лета 2016 года Баштуша.