Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28370120/
9 января 2017, 19:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ростов» интересуется защитником польского «Заглембе» Яхом

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к польскому защитнику «Заглембе» Ярославу Яху, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель игрока Нима Модир.

Ях, которому в феврале исполнится 23 года, начал профессиональную карьеру в 2012 году в клубе «Лехия» из Дзержонюва. В 2013 году защитник перешел в «Заглембе». Ях также выступал за молодежную сборную Польши.

«Ростов» интересуется Яхом, — сказал Модир по телефону. — Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой, также представляющим интересы игрока. Помимо «Ростова» в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток Сити». В данный момент я нахожусь в Турции на переговорах по игроку, но не могу сказать, какой вариант в итоге станет для нас приоритетным.

Ранее «Ростов» подписал контракт с ангольским защитником Фернанду Жасинту, который является родным братом выступавшего за клуб до лета 2016 года Баштуша.

Заглембе Л
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года