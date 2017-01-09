Майкон: Жду разговора с руководством
Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал о ситуации с контрактом, об уходе Александра Самедова и шансах команды попасть в первую пятерку.
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«Неправильно вести переговоры с другими клубами»
— Как провели отпуск?
— Отлично! Я целый год не был в Бразилии,
— Бразильцы часто выкладывают видео с тренировками на пляже.
— Я тоже готовился к сезону, но в основном в тренажерном зале у моих хороших знакомых.
— Пляж — не ваше?
— Пляж тоже люблю! Просто предпочел закрытые помещения, бассейны.
— Вас Юрий Семин не просил готовиться по индивидуальной программе?
— Сказал, что нужно не забывать о тренировках. Выдали специально составленную под меня программу, по ней и занимался. Все сделано!
— В декабре вы дали интервью O Globo, говорили, что пока не знаете, предложат ли вам новый контракт.
— На самом деле я говорил, что жду позицию клуба по этому вопросу. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение о продолжении карьеры. Пока не получал предложений. У меня контракт с «Локомотивом» до конца чемпионата. Не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения. Семь лет назад «Локомотив» меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом приму решение.
— Вы ждете, что о своей позиции клуб объявит сейчас, на предсезонных сборах?
— Просто жду беседы, но когда это произойдет, не знаю.
— Не страшно приезжать в Москву в минус 30?
— Да ничего страшного! Мы ведь быстро улетим в Испанию. Несколько дней
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— Почему же,
«Самедову — удачи»
— Давайте о футболе. Вы готовы играть центрального нападающего на постоянной основе?
— Всегда говорю, что хочу помогать команде, чем могу. Повторяю это всем тренерам и одноклубникам. Если поставят на позицию центрального нападающего, буду играть там. Но последний матч, который я провел на этой позиции, был с «Анжи». Потом форвардом стал Миранчук. И это даже хорошо, мы все можем перемещаться по полю, менять позиции. Миранчук может пойти налево, я — в центр. Иногда Ману Фернандеш может сыграть форварда, а я опуститься в полузащиту. Ротация помогает атакующим действиям.
— Самедов покидает «Локомотив». Вы были на его прощальном ужине, попрощались?
— Читаю новости о его уходе. Но не знаю, что происходит, так как не говорил лично с Самедовым. После заключительного матча с «Тереком» был ужин в его ресторане. Я не смог пойти, нужно было собирать чемоданы, улетал в Бразилию. Самедов опытный человек, поиграл во многих командах, долго был в «Локо». Он знает, что для него лучше. Желаю Самедову, чтобы он был счастлив. Это самое главное: футболист должен быть счастлив там, где играет.
— Что скажете о первой части сезона «Локомотива»? За место в пятерке есть шанс зацепиться?
— Начало было очень тяжелым. Не удавалось обыгрывать команды из нижней части таблицы, это усложнило задачу. Но перед перерывом мы стали побеждать в важных матчах, набирать очки. Надеюсь, начнем весеннюю часть так же удачно, как заканчивали осеннюю. Если все сложится хорошо, сможем задуматься о попадании в зону еврокубков.
«Весной забью еще больше»
— У вас четыре гола в чемпионате. Какой лучший?
— Мяч в ворота ЦСКА! Очень нужна была победа. Я вернулся на поле после травмы, после шести месяцев восстановления. Считаю, тот гол поднял настроение как всей команде, придал уверенности. Именно этот мяч подарил мне больше всего эмоций. В тот момент я был счастлив.
— Вы здорово прибавили после прихода Семина.
— Любому игроку необходимо чувствовать доверие тренера. И Семин как раз дает мне такую уверенность. Говорит, что я должен больше рисковать, забивать голы. Есть игроки, у которых не получается развивать те качества, о которых им говорит тренер. У меня все наоборот. Когда Семин со мной беседует, понимаю: могу стать еще сильнее. Тренер дает свободу действий на поле, чему я очень рад, ведь и правда получилось прибавить.
— Гилерме назвал вас открытием «Локомотива» в первой части сезона. Согласитесь с оценкой?
— Я провел несколько хороших матчей, смог забить важные голы. Но здорово играл и Мануэл Фернандеш. Особенно если учитывать, через что ему пришлось пройти в начале сезона, тренировки с молодежной командой. Ману смог вернуться и не подвел в важных для команды встречах. Рад, что Гилерме назвал меня. Надеюсь, весной продолжу в том же духе.
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