«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Эквадора Рамиресом на 4,5 года

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«9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта — 4,5 года, то есть черно-зеленые цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.



Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе «горожан», — информирует сайт клуба.