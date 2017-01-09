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9 января 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Эквадора Рамиресом на 4,5 года

«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом на 4,5 года.

Краснодар подписал контракт с защитником сборной Эквадора <span class=error>Кристианом</span> <span class=error>Рамиресом</span> на 45 года. Увеличить
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«9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта — 4,5 года, то есть черно-зеленые цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.

Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе «горожан», — информирует сайт клуба.

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