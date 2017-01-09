Куасси уйдет в «Селтик», «Краснодар» не стал препятствовать трансферу игрока
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перейдет в шотландский «Селтик», российский клуб не стал препятствовать переходу, необходимому для прогресса ивуарийского игрока, заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Ив Амагбеньон.
Куасси присоединился к «быкам» в январе 2016 года. В общей сложности полузащитник в составе «Краснодара» провел 18 матчей.
«Эбуэ Куасси переходит в “Селтик” — это 100% решено. “Краснодар” — отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской
«Когда поступило предложение, “Краснодар” не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а “Селтик” — это новый опыт и шаг на пути к целям», — отметил он.
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