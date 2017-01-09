Куасси уйдет в «Селтик», «Краснодар» не стал препятствовать трансферу игрока

Куасси присоединился к «быкам» в январе 2016 года. В общей сложности полузащитник в составе «Краснодара» провел 18 матчей.

«Эбуэ Куасси переходит в “Селтик” — это 100% решено. “Краснодар” — отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской премьер-лиге или, например, в Испании. Для нас “Селтик” — это мостик между тем, как развивалась карьера футболиста в “Краснодаре” и его потенциальным будущим в английской премьер-лиге или Ла Лиге», — сказал Амагбеньон по телефону.

«Когда поступило предложение, “Краснодар” не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а “Селтик” — это новый опыт и шаг на пути к целям», — отметил он.