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9 января 2017, 18:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Куасси уйдет в «Селтик», «Краснодар» не стал препятствовать трансферу игрока

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перейдет в шотландский «Селтик», российский клуб не стал препятствовать переходу, необходимому для прогресса ивуарийского игрока, заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Ив Амагбеньон.

Куасси присоединился к «быкам» в январе 2016 года. В общей сложности полузащитник в составе «Краснодара» провел 18 матчей.

«Эбуэ Куасси переходит в “Селтик” — это 100% решено. “Краснодар” — отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской премьер-лиге или, например, в Испании. Для нас “Селтик” — это мостик между тем, как развивалась карьера футболиста в “Краснодаре” и его потенциальным будущим в английской премьер-лиге или Ла Лиге», — сказал Амагбеньон по телефону.

«Когда поступило предложение, “Краснодар” не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а “Селтик” — это новый опыт и шаг на пути к целям», — отметил он.

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